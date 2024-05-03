İzzet Yıldızhan Dubai’de! Sır gibi sakladığı eşiyle ilk kez video paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

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23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen türkücü İzzet Yıldızhan, eşi ve çocuklarıyla Dubai’ye gitti. Tatilde keyifli anlar geçiren aile, görüntülere sosyal medyada yer verdi. İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ile çekilen bir videosunu da paylaştı, sevenleri yorum yapmadan edemedi.

İzzet Yıldızhan, daha önce çocuklarıyla verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Ünlü türkücü son olarak gözlerden uzak tuttuğu 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile paylaştığı videosuyla gündeme geldi.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜ

Üç farklı kadından 9 çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülenmişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ayda Hanım’ın eşine müzik anlamında destek verdiği öğrenilmişti.

EŞİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

23 yıllık karı koca, işi gücü bırakıp tatil için soluğu Dubai’de aldı. Eşiyle paylaşım yapmaktan çekinmeyen İzzet Yıldızhan, sosyal medyadan bir videoya yer verdi. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, videoya “Ne şanslı adamsın” , “Eşin çok genç ve güzel” gibi yorumlar yapıldı.