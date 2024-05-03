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Dilan Polat hapiste intihar mı etti? Kayınvalidesi Şükran Polat’tan açıklama var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dilan Polat hapiste intihar mı etti? Kayınvalidesi Şükran Polat’tan açıklama var

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıktı. Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Dilan Polat “Kızım seni çok seviyorum, hepsi geçecek, yapmadık biz yapmadık” diye haykırdı. Öte yandan Dilan Polat’ın kendisine zarar verdiği, vücudunda kesikler olduğu ve intihara kalkıştığı iddia edildi. Bu iddialara yönelik kayınvalidesi Şükran Polat açıklama yaptı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 5 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat’ın psikolojisinin bozuk olduğuna yönelik haberler çıkmıştı. Son olarak Polat’ın arkadaşı Candan Toprak, yaptığı paylaşımda fenomen ismin cezaevinde kendisine zarar verdiğini öne sürdü, vücudunda kesikler ve morluklar olduğunu iddia etti.

Dilan Polat hapiste intihar mı etti? Kayınvalidesi Şükran Polat’tan açıklama var - 1. Resim

ŞÜKRAN POLAT: DİLAN, MAHKEME SONRASI KENDİNE ZARAR VERDİ

Dilan Polat’ın hapishanedeki durumu merak edilirken, kayınvalide Şükran Polat iddiaları doğruladı. Instagram’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Evet maalesef, doğru haberler… Gelinim artık yapılanları kaldıramıyor, iftiraları kaldıramıyor. Biz zaten her görüşe gittiğimizde söylüyordu dayanamıyorum artık diye, mahkeme sonrası kendine zarar verdi çünkü biliyor ki suçu yok. Biz sizlere yansıtmadık. Nilda da annesini öyle görünce kötü oldu. İçiz acıya acıya sessiz kaldık, mahvolduk burada. Psikolojisi hiç iyi değil, gün geçtikçe gözümüzün önünde bitiyor, korkuyoruz artık. Kim verecek bunun hesabını bilmiyorum ona bir şey olursa. Ama Allah çok büyük… Adalet gerçekten tecelli ettiğinde vicdanınızla baş başa kalacaksınız.”

Dilan Polat hapiste intihar mı etti? Kayınvalidesi Şükran Polat’tan açıklama var - 2. Resim

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Dilan ve Engin Polat çifti 25 Nisan’da Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Mahkemeye izleyici olarak katılan kızı Nilda'yı gören Dilan Polat ona dokunmak istedi ancak jandarma bu talebi reddedince ağlamaya başladı. Engin Polat ise duruşma salonunda küçük oğlu ile telefonda konuşup konuşamayacağını sorarak “6 aydır konuşmuyoruz” dedi. Hakim bu talebin üzerine “her türlü temas yasak” dedi. Duruşma sonrası Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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