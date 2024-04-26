Dilan Polat, mahkemede sinir krizi geçirdi! ‘Nida’ çığlıklarıyla hapse götürüldü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat azmettirici olarak, fenomen Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlamaktan yargılanan Daltonlar Çetesi davasına eklendi. Hâkim önüne çıkan Dilan Polat, gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması davasına, yine sosyal medya fenomeni olan Dilan ve Engin Polat ile babaları Sezgin Polat azmettirici olarak eklendi. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma Dilan Polat, birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını iddia ederek “Gürcistan ile hiçbir bağlantımız yok. Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti, bunlarla alakalı mesajlar da mevcut” dedi. Parlak’la hiçbir husumeti olmadığını da söyleyen Dilan Polat, iddianameye giren kendi paylaştığı tehdit videosunun ise muhatabı olmadığını savundu.

Dilan Polat’ın ardından savunma yapan Engin Polat ise davanın tanıklarından Halil İbrahim Kalkan’ı yalancılıkla suçladı. Kalkan’ın Pendik’teki iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Engin Polat, kara para iddialarını da reddedip “Bunların yalan olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından savunma yapan Engin Polat’ın babası Sezgin Polat suçlamaları kabul etmeyerek “Banu Hanım’ın iş yerinin kurşunlanmasıyla bir alakam yok” dedi. Çocuğumun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten sosyal medya fenomeni Banu Parlak ise “Adalete güveniyoruz. Kumpas kumpas deniliyor. Artık insanların gözünden bu algıyı oluşturmaktan vazgeçsinler. Kendilerini mağdur gösterip beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum çok sıkıldım” şeklinde konuştu. Savcı sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Dosyadaki “Daltonlar Çetesi” adlı suç örgütünün elebaşısı firari sanık Barış Boyun’un İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan yargılandığını hatırlatan mahkeme, aralarında fiilî ve hukuki irtibat bulunun bu iki dosyanın birleştirilmesine hükmetti.

DİLAN POLAT KIZININ ELİNİ TUTMAK İSTEDİ

Duruşmaya beyaz tişört üstüne siyah bir takım giyerek katılan Dilan Polat salona girer girmez gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak eşinin yanında duran Polat, duruşma salonunun izleyici kısmında oturan kızı Nida’nın da elini tutmak istedi ancak hâkim temas etmenin yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi.

'NİDA' ÇIĞLIKLARIYLA HAPSE GÖTÜRÜLDÜ

Dilan Polat kızına sık sık “Kızım seni çok seviyorum, hepsi geçecek, yapmadık, biz yapmadık” dedi. Duruşmanın sonunda tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçirdi. ‘Nida’ diye çığlık atarak ağlamasını sürdüren Dilan Polat duruşma salonundan jandarmalar eşliğinde ayrıldı.