Polis aracına çarpan Yıldız Tilbe'nin menajerinden ilk açıklama

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün sabah saatlerinde görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarpmıştı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılırken, şarkıcının menajerinden kaza hakkında ilk açıklama geldi.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, polis memuru idaresindeki sivil araca çarptı. Kaza sonrası menajeri kazayla ilgili bilgi verdi.

SİVİL ARACIN ARKA KISMINA ÇARPTI

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

CEZA UYGULANDI

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

MENAJERİ AÇIKLADI: UFAK BİR DOKUNUŞ OLDU

Öte yandan bazı kaynaklarda Tilbe’nin kaza sonrası kaçtığı iddia edildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten şarkıcının menajeri Özgür Aras açıklama yaptı. Yaşanan kazayla ilgili bilgi veren Aras şunları söyledi:

“Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak üzere polis kontrol noktasında yaşanan trafik yoğunluğunda sağ şeritte önümüzde duran minibüse ufak bir dokunuş oldu. Çarpmada maddi hasar söz konusu olmadı. Öndeki minibüs resmi araç olduğu için Yıldız Tilbe polis noktasında görevli tüm memurlarla fotoğraf çektirip güler yüzlerine teşekkür ederek ayrıldı.”