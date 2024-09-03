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Bülent Polat'ın komşularıyla başı derde girdi! Ateş püskürdü

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Bülent Polat&#039;ın komşularıyla başı derde girdi! Ateş püskürdü

Magazin Haberleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat'ın başı komşularıyla derde girdi. Ünlü oyuncu Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti ve duruma tepki gösterdi. Polat, yaşanan durumdan dolayı evi satacaklarını da söyledi.

Ünlü oyuncu Bülent Polat Kertenkele, Avrupa Yakası, Bir Zamanlar Çukurova, Karagül, Bir Zamanlar Osmanlı, Lahmacun ve Pizza gibi birçok projede yer aldı.

Bülent Polat'ın Komşularıyla başı derde girdi! Ateş püskürdü - 1. Resim

Polat, işlerinden dolayı bir süredir Kapadokya'da yaşıyor. Ünlü oyuncu, iş seyahatinde bulunduğu sırada Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti.

Bülent Polat'ın Komşularıyla başı derde girdi! Ateş püskürdü - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, komşu mobbingine maruz kaldığını söyleyen ünlü isim, yaşadıkları nedeniyle evlerini satacaklarını açıkladı. Bülent Polat yaşananları şöyle anlattı:

Bülent Polat'ın Komşularıyla başı derde girdi! Ateş püskürdü - 3. Resim

"Bebek ağlıyor diye jandarma çağırıyorlar. Daha önce de bizi şikâyet etmişler. Ben şehir dışında çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım Çanakkale'de, aklım onlarda kalıyor. Oradan taşınsam da işin peşini bırakmayacağım. Ailemin huzurunu kaçıranları elbet bulacağım."

Düzenleyen:  - Magazin
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