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Gelin Evi programında ilginç anlar! Yarışmacının taktığı LED kirpikleri görenler şoke oldu

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Gelin Evi programında ilginç anlar! Yarışmacının taktığı LED kirpikleri görenler şoke oldu

Magazin Haberleri

Show TV’de ilgiyle takip edilen ve sunuculuğunu bu sezon Ezgi Sertel’in devraldığı “Gelin Evi” programı geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Programın bugün yayınlanan bölümünde led kirpik takan bir yarışmacı gündem oldu. Yarışmacının parlak kirpikleri ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Tam 8 sezondur devam eden ve Aslı Hünel’in sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi’nin yeni sunucusu Ezgi Sertel olmuştu. Bu sezonda yarışmanın büyük ödülü ise 100 bin TL olarak açıklanmıştı.

Gelin Evi programında ilginç anlar! Yarışmacının taktığı LED kirpikleri görenler şoke oldu - 1. Resim

Her hafta birbirinden iddialı 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmanın son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı.

Gelin Evi programında ilginç anlar! Yarışmacının taktığı LED kirpikleri görenler şoke oldu - 2. Resim

Mervenur isimli bir yarışmacı, led kirpik taktırarak programa katıldı. Yarışmacıyı görenler şoke olurken sosyal medyada yorum yağdı.

Gelin Evi programında ilginç anlar! Yarışmacının taktığı LED kirpikleri görenler şoke oldu - 3. Resim

Sosyal medyada “Kirpiklerine ne takmış anlamadım”, “Kirpiklerine taktığı şey çok parlak”, “Her gün yeni bir şey moda oluyor”, “Kirpikleri parlıyor” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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