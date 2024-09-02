Türkücü Yavuz Bingöl üçüncü kez evleniyor! İşte kendinden 20 yaş küçük müstakbel eşi

Şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Yavuz Bingöl, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü türkücü nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile önümüzdeki günlerde mutluluğa 'evet’ diyecek.

Türkücü Yavuz Bingöl’den güzel bir haber geldi. Daha önce iki kez evlilik yapan Bingöl’ün yeniden düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

NİKAH ŞAHİDİ OKTAY KAYNARCA OLACAK

Peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, nikah masasına oturacak. Yeniden damat olmaya hazırlanan Bingöl’ün şahidinin Oktay Kaynarca olacağı öğrenildi.

YAVUZ BİNGÖL: YAPTIĞIM İŞLERE BURNUNU SOKAR

Daha önce ilişkisiyle ilgili konuşan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söylemişti. Bingöl, yıllardır beraber olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”

İKİ EVLİLİK YAPTI

1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yapan Yavuz Bingöl, aynı yıl Gülsenem Kurt ile evlendi. Bu evliliğinden “Türkü Sinem” adında bir kızı oldu. 4 Bingöl, Ağustos 2015’te ise meslektaşı Öykü Gürman ile dünya evine girdi. Çift, 15 Nisan 2016'da boşandı.