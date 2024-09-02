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Ceylan’ın sahne aldığı aşiret düğününde servet aktı! Geline dudak uçuklatan takı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ceylan’ın sahne aldığı aşiret düğününde servet aktı! Geline dudak uçuklatan takı...

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'da Ertuş aşiret mensubu Naci Ertuş'un oğlunun düğününde Ceylan sahne aldı. Ünlü şarkıcının parçalarıyla renklendirdiği ve ritmin bir an bile düşmediği gecenin sonunda geline takılan altınları gören şaşkına döndü.

Hakkari'nin Ertuş aşireti mensubu iş adamı Naci Ertuş'un oğlu Meriç Ertuş, Celal Özdiker'in kızı Seda Özdiker ile dünya evine girdi. Düğünde sahne alan şarkıcı Ceylan konukları coşturdu.

GELİNE KİLOLARCA ALTIN, DAMADA MİLYONLARCA TAKI

Van’daki bir otelde düzenlenen görkemli düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Hakkari, Van ve Şanlıurfa'daki aşiret liderlerinin yanı sıra kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve iş adamlarının katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca takı takıldı. Düğün sonunda gelin yürümekte zorlandı.

Ceylan’ın sahne aldığı aşiret düğününde servet aktı! Geline dudak uçuklatan takı... - 1. Resim

ÇİFTİ TEBRİK ETTİ

Kürtçe şarkıların seslendirildiği görkemli düğünde sahne alan ünlü sanatı Ceylan, hem halayı hem de şarkılarıyla katılımcıları coşturdu. Düğün alanını adeta konser alanına dönüştüren Ceylan, gelin ve damadın yanına giderek kendilerini tebrik etti.

Ceylan’ın sahne aldığı aşiret düğününde servet aktı! Geline dudak uçuklatan takı... - 2. Resim

“AİLE GİBİ OLDUK”

Düğüne Şanlıurfa'dan katılan İzol Aşiret Lideri Cihan İzol, “Van denince akla Ertuşi aşireti geliyor. Biz yıllardan beri dostuz. Aynı zamanda Özdiker ailesi de kendi bünyesinde Karahan aşireti olarak geçiyor. Ama aslen İzol aşiretindendir. Yani kökümüz bir. Hem Karahan hem İzol aşireti hem de Ertuş aşireti bir aile gibi olduk. Bu da ayrı bir mutluluk veriyor bize. Buraya gelen herkese teşekkür ediyor, her iki gencimize bir ömür saadetler diliyorum” dedi. 

Ceylan’ın sahne aldığı aşiret düğününde servet aktı! Geline dudak uçuklatan takı... - 3. Resim

Öte yandan geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 500 bin TL takı takıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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