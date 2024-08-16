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Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesilirken takılan takıları masada 15 kişi saydı.

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi. 

TAKILAN TAKILAR DUDAK UÇUKLATTI

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 

Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - 1. Resim

100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - 2. Resim

15 KİŞİ MASANIN ETRAFINDA PARA SAYDI

4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı. 

Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - 3. Resim

Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler. 

Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - 4. Resim

Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler.

Van’da aşiret düğünü: Gelin ve damat takı içinde yüzdü! Paraları sayanlar resmen yoruldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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