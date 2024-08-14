Yavuz Bingöl hakaret içeren yorumu affetmedi! Dava açtı

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 73 yaşındaki ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, sosyal medyada kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Alper A.’ya dava açtı. İfadesi alınan Alper A. suça konu olan yorumu yazıp yazmadığını hatırlamadığını söyledi.

Kimi zaman söylemleriyle, kimi zaman da oyunculuğu ile gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Yavuz Bingöl bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

İddiaya göre; iddiaya göre sosyal medyada ünlü türkücüyle ilgili yayınlanan bir haberin altına Alper A. Adında biri yorum yaptı. Antalya’da yaşayan Alper A. haberin altına “Senin özgürlük anlayışın o kadar, öküzün kafası o kadar çalışır” şeklinde bir yorum yazdı.

Hürriyet’in haberine göre, Bingöl kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle Alper A. hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Alper A. suça konu yorumu yazıp yazmadığını hatırlamadığını söyledi.

Savcılık, Alper A. hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.