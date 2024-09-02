Yalı Çapkını dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni oyuncular geliyor

Cuma akşamları izleyicilerle buluşan Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yepyeni bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler de katıldı.

Yalı Çapkını dizisi 13 Eylül’de yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt’un yönettiği dizi 2 yıllık zaman atlamasıyla açılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ferit’in hayatına da Diyar girecek. Rolü canlandıracak oyuncu bu hafta belli olacak. Diyar’ın yaşça Ferit’ten büyük olacağı konuşuluyor.

Cuma akşamlarına damga vuran dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor. Bu isimler arasında yer alan Ayşen Sezerel “Betül”, Levent Keskin “Osman”, Selin Beliz Şahan “Sevda” ve Hazal Aracı “Betül” rolünü canlandıracak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin reisi Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor.