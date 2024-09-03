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Kızı duyurdu! Simla Kantarcıoğlu hayatını kaybetti

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Kızı duyurdu! Simla Kantarcıoğlu hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Eski Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Ölüm haberini ünlü ismin kızı duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan eski Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü önceki gün vefat etti. Ölüm haberini duyuran ünlü ismin kızı Ebru Kantarcıoğlu annesinin hastalıklarından da bahsetti. Kızı 79 yaşındaki eski güzelin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:

Kızı duyurdu! Simla Kantarcıoğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

“Kalp yetmezliği vardı. Diz kapaklarında da sorun oluşunca ameliyat oldu. 4-5 yıl önce düşüp kalçasını kırınca vücut iyice yoruldu. En son arkadaşının evinde rahatsızlanmış, acile götürmüşler. 2-3 gün sonra bilinç tamamen gitti. İyiye gidiyordu ama vefat etti.”

Kızı duyurdu! Simla Kantarcıoğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Milliyet'in haberine göre, Simla Kantarcıoğlu dün Büyükçekmece’deki Güzelce Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa-Kulaksız’daki aile mezarlığına defnedildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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