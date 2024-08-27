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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

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Yeşilçam&#039;ın ünlü oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti. Vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Müzevir Müzeyyen lakabıyla tanınan Sevil Üstekin vefat etti. Ünlü oyuncu "Mahallenin Muhtarları", "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" gibi birçok film ve dizide yer almıştı.

Sevil Üstekin hayatını kaybetti - 1. Resim

Usta oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Sevil Üstekin hayatını kaybetti - 2. Resim

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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