Seda Önder ile İhsan Sapan’ın evliliği bitiyor! İlk açıklama geldi

Şarkıcı Seda Önder, 2016 yılında Türkiye’nin önde gelen saat markalarından birinin genç varisi iş insanı İhsan Sapan ile dünya evine girmişti.

Evliliklerinde ayrılık sürecine giren çiftin, bir süredir ayrı evlerde yaşadığı ve ciddi bir krizle karşı karşıya oldukları iddia edilmişti.

“BOYUN EĞMEYECEĞİM”

Tanem Yade ve Beran adında iki çocuğu bulunan Seda Önder, 9 yıllık eşi İhsan Sapan’la evliliğinde sorunlar yaşadığını doğruladı. Instagram’dan açıklama yapan genç şarkıcı boşanmak istediğini vurguladı:

“Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi. Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor.”

“GERİ DÖNÜŞÜ YOK”

Seda Önder, baskı ve adaletsizlik içinde yaşamak istemediğini belirterek evliliğini noktalama kararı aldığını açıkladı:

“Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum. Kararlı duruşumun, adalet ve hakkaniyetin en büyük savunucusu olduğuna inanıyorum.”

LÜKS TUTKUSU EVLİLİĞİ BİTİRDİ İDDİASI

Öte yandan Seda Önder’in, eşi İhsan Sapan’a maddi yük oluşturmak amacıyla bilinçli olarak pahalı alışverişler yaptığı iddia edilmişti. Ayrıca şarkıcının lüks çanta merakının evliliği bitme noktasına getirdiği öne sürülmüştü.