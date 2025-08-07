Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor

9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 yılında hayatını birleştiren Seda Önder ve iş insanı İhsan Sapan, evliliklerinde devam eden krizi aşamadı. Daha önce 2 kez evliliklerine şans veren çift, bu sefer kesin olarak boşanacaklarını yakın çevresine duyurdu.

Şarkıcı Seda Önder, 2016 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı İhsan Sapan’la evliliğinde ayrılık sürecine girdi. Bir süredir başka evlerde yaşayan çiftin ciddi bir kriz yaşadığı iddia edildi.

9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor - 1. Resim

EVLERİ AYIRDILAR

9 yıl önce İhsan Sapan ile dünyaevine giren ve Tanem Yade ile Beran adında iki çocuğu bulunan Seda Önder’in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. 

Çiftin arasındaki kriz henüz sona ermedi. Önder’in eşine masraf olsun diye sık sık pahalı harcamalar yaptığı öne sürülmüştü. Öte yandan şarkıcının lüks çanta tutkusunun ilişkinin kopma noktasına gelmesine neden olduğu iddia edilmişti. İkilinin birkaç aydır ayrı evlerde yaşadığı da söylenmişti.

9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor - 2. Resim

BOŞANMA KESİN, DÖNÜŞ YOK

Son gelen haberlere göre, çift evliliklerindeki sorunları çözemedi. Daha önce iki kez barışan Önder ile Sapan, bu kez kesin olarak boşanacaklarını yakın çevresine açıkladı ve ayrılığın kesin olduğuna da vurgu yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

