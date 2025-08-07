10 yıllık evliliğini tek kalemde silmişti! Nez defteri kapandı, boşandığı eşine döndü

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla, özel hayatında yaşanan olaylarla magazin gündeminde yerini aldı. Atilla’nın Nez’le yaşadığı sürpriz ilişkiden sonra eski eşi Sinem Ayyıldız ile barışması, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

BOŞANDIKTAN 20 GÜN SONRA DUYURMUŞTU

Show TV’de uzun süredir yayınlanan Güldür Güldür Show’da ‘İbrahim’ karakteriyle tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız’dan boşanmıştı. İki çocuk sahibi olan çiftin ayrılığının ardından Atilla, kalbini şarkıcı Nez’e kaptırmıştı.

Henüz 20 gün sonra yeni ilişkisini duyurmasının ardından sosyal medyada eleştirilerin odağı olan oyuncu, eleştirilere cevap vermişti.

Açıklamasında ise “Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu ilişki kısa ömürlü olmuş, Nez yaklaşık 2 ay sonra ayırdıklarını duyurmuştu.

ESKİ EŞLER BARIŞTI

Aradan geçen bir yılın ardından Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız’dan beklenmedik bir haber geldi. Bu süreçte çocukları Kemal ve Uygar için sık sık görüşmeye devam eden eski eşler, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.

AİLECE TATİL YAPIYORLAR

Şimdilerde oğullarıyla birlikte Bodrum’da tatil yapan çiftin, Akyarlar bölgesinden satılık evlerle ilgilendikleri de öne sürüldü.