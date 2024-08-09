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Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Atilla imzayı attı, yeni adresi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Atilla imzayı attı, yeni adresi belli oldu!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güldür Güldür Show’da üstlendiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüştü Onur Atilla’nın yeni projesi belli oldu. Ünlü isim sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son dönemde şarkıcı Nez ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Daha önce ‘Eyvah Eyvah 3’ , ‘Dedemin Fişi’ , ‘Cici Babam’ gibi birçok filmde rol alan oyuncunun yeni filmi netleşti. 

İNGİLİZ ANAHTARI FİLMİNDE OYNAYACAK

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı sunarak izleyiciyle buluşturan Güldür Güldür Show’da rol aldığı skeçlerle hafızalara kazınan Rüştü Onur Atilla, yeni komedi filmi için geri sayıma başladı. Atilla, yapımcılığını Leman Kurtcan’ın üstlendiği ve senaryosunu Meltem Citci’nin yazdığı ‘İngiliz Anahtarı’ filmiyle objektif karşısına geçecek. 

Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Atilla imzayı attı, yeni adresi belli oldu! - 1. Resim

‘TESİSATÇI RECEP USTA’ ROLÜYLE GELİYOR

Film, tesisatçı Recep Usta’nın tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanması üzerine başlayan olayları konu alacak. Atilla, filmdeki baş karakter Recep Usta’yı oynayacak. 

KADRODA YOK YOK

Merakla beklenen projede ayrıca Kadir Çermik, Itır Esen, Hakan Meriçliler, Ayşegül Ünsan, Can Yılmaz gibi birçok oyuncu da rol alacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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