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“Herkes gitmek zorunda değil” diyen Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatları yorumuyla tepki çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Herkes gitmek zorunda değil” diyen Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatları yorumuyla tepki çekti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, Bodrum’daki yüksek fiyatlar hakkında söylediği sözlerle gündeme oturdu. Yeşilmen’in “Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz” açıklaması tepki çekti.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, okullar tatil olur olmaz soluğu Bodrum’da aldı. Yazın keyfini çıkaran Yeşilmen, son yaptığı açıklamayla gündem oldu. 

“BODRUM’A GİDİYORSAN ŞARTLARI BELLİ”

Pınar Kerimoğlu’nun Youtube’daki programına konuk olan Yeşilmen, Bodrum’daki yüksek fiyatlar hakkında yorumda bulundu. Açıklamasında “Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Herkes bütçesine göre bir yere gidebilir. Hepimiz nasıl Las Vegas’a, Paris’e gidemiyor. Türkiye’de bence birinci Bodrum, ikinci Alaçatı. En lüks oteller Antalya’da. Ama dünyanın en gözde turizm kenti, Türkiye’de birinci Bodrum’dur. Buraya gidiyorsan buranın şart ve kuralları belli. Burası pahalı bir yer. Çünkü tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Herkes gitmek zorunda değil” diyen Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatları yorumuyla tepki çekti - 1. Resim

“MAKARNAYI 2 BİN 500 LİRAYA YEDİM”

Devamında ise “Domatesi bile farklı satın alıyoruz. Sen burada 60 liraya alıyorsan ben 80’e alıyorum. Bodrum’da durumu olmayan bir insan asla barınamaz, yaşayamaz. Ben bir loca’da makarnayı 2 bin 500 liraya yedim. O gün 5-6 kişiydik. 253 bin TL hesap ödendi” ifadelerini kullandı.

YELİZ YEŞİLMEN’E TEPKİ: SAHİLLER TÜM HALKA AİT

Ünlü ismin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, tepki de çekti. Kullanıcılar “Bu dediğini sen yap da görelim” , “Kendisi hangi vasıfla gidiyor, zenginliğinin kaynağı ne açıklasın” , “Bütçeniz yetmiyorsa evinizde leğene girin der gibi” , “Birileri Yeliz Hanım’a sahillerin tüm halka ait olduğunu hatırlatsın lütfen" şeklinde yorumlar yaptı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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