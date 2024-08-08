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Haberler > Magazin > Duygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum

Duygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Duygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram’ı aktif olarak kullanan ve YouTube’da çektiği videolarla adından söz ettiren Duygu Özaslan, Bodrum’daki pahalılığa isyan etti. Bir lahmacuna 1.200 lira ödediğini söyleyen Özaslan, “Kendimi keriz gibi hissediyorum” dedi.

Hazırladığı makyaj videoları ile tanınan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturan Duygu Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenmişti. 

Duygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum - 1. Resim

Paris’te dünya evine giren çift, düğünleriyle çok konuşulmuştu. Özel bir şatoda yemek organize eden ikili yakın arkadaşlarıyla kutlama yapmıştı. Hayli masraflı olan organizasyonda Özaslan, 945 euro (yaklaşık 34 bin lira) verdiği ayakkabılarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

FENOMEN DUYGU ÖZASLAN: BİR LAHMACUNA 1.200 TL VERDİM

Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Bodrum’da tatil yapan isim tatil beldesindeki fiyatlara isyan etti. Bir lahmacuna verdiği parayı açıklayan fenomen açıklamasıyla şaşırttı. 

Duygu Özaslan, “Bir lahmacuna 1.200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum” yorumunda bulundu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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