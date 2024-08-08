Erman Toroğlu 34 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz ile AVM’de görüntülendi. El ele dolaşan karı koca etrafa gülücükler saçtı.

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İş hukukunda uzmanlığı bulunan avukat Ezgi Yavuz ile ünlü spor adamı Erman Toroğlu ile iki yıl önce dünyaevine girdi. Çift, Barcelona’daki Türk konsolosluğunda mutluluğa ‘evet’ dedi. İkili yurt dışında yapılan nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA KEYİF

Snob Magazin’de yer alan habere göre; mutlu birliktelikleri devam eden çift bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan çift, bir süre burada alışveriş yaptıktan sonra güzel havanın tadını çıkarttı.

TOROĞLU VE EŞİ MUTLULUK POZU VERDİ

Tüm mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra aracına doğru yönelen ikili, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini görünce durup poz verdi. Mutlu evlilikleri devam eden Toroğlu ile Yavuz’un etrafa saçtığı gülücükler de dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Öte yandan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar “Toroğlu şanslı adam” , “Ne güzel çift” , “Şaşırdım, epey genç duruyor” gibi yorumlar yaptı.