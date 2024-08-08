Wanda Nara tatildeyken Icardi tüm kredi kartlarını iptal etti! Avukatı çıkan haberleri doğruladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak boşanma aşamasında olan çiftten Icardi’nin eşinin kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili Nara’nın avukatından açıklama gecikmedi.

10 yıldır birlikte olan Mauro Icardi ve Wanda Nara’dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Nara kısa bir süre önce futbolcu Icardi ile ilişkisinin sona erdiğini duyurmuştu.

ICARDI'DEN KREDİ KARTI HAMLESİ

Aralarındaki gerilim süren çiftten Mauro Icardi, intikam almak için kolları sıvadı. Ünlü futbolcu, Wanda Nara'nın adına olan tüm ortak kredi kartlarını bloke ederek eşini zora soktu.

Rio Negro'da gazeteci Majo Martino da Icardi'nin Nara'ya finansal desteğini kestiğini açıkladı.

WANDA NARA'NIN AVUKATI DOĞRULADI

Bu bilgi Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld tarafından teyit edildi. Avukat, kredi kartlarının bloke edilmesinin bu tür durumlarda sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu açıkladı. Rosenfeld, erkeklerin boşanma davalarında baskı uygulamak ve ayrılık sürecini manipüle etmek için sıklıkla bu durumu kullandıklarına vurgu yaptı.

Rosenfeld açıklamasında, “Bunlar gerçekler… Bu bilginin nereden geldiğini bilmiyorum. Erkeklerin bunu sıklıkla zorlayıcı bir önlem olarak kullandıkları doğru. Benim 50 yıldır üzerinde çalıştığım vakalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da reşit olmayan çocuklarının nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor” dedi.

Bu olayın Wanda Nara’nın çocuklarıyla birlikte Amerika'da tatilde olduğu sırada yaşandığı da belirtildi.