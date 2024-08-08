Aslı Enver’in Kuşatma dizisindeki partneri belli oldu! Sosyal medya yıkıldı

Kızı Elay doğduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Aslı Enver, ‘Kuşatma’ dizisiyle geri dönüyor. Enver’in Netflix’te yer alacak yeni projesi için partneri de belli oldu. Enver’e yakışıklı oyuncu Engin Akyürek eşlik edecek.

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kış Güneşi gibi birçok projede rol alan Aslı Enver, 2022 yılında iş adamı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla imrendiren çift, geçtiğimiz sene Temmuz ayında ise kızları Elay’ı kucaklarına aldı.

ASLI ENVER KUŞATMA’DA NİHAL’İ OYNAYACAK

Bir yıl önce kızına kavuşan ve oyunculuğa annelik molası veren Aslı Enver, uzun bir süre sonra Netflix için çekilecek Kuşatma dizisinden gelen teklifi kabul etti.

KUŞATMA’NIN OSMAN’I ENGİN AKYÜREK!

Dizide Nihal karakterini üstlenecek Aslı Enver için partner arayışları son buldu. Televizyon Dünyası’nda yer alan habere göre; Tims&B imzalı Kuşatma dizisinin başrol erkek oyuncusu Engin Akyürek oldu. Akyürek, Enver’e eşlik edeceği dizide Osman rolünü oynayacak.

AKYÜREK VE ENVER HAYRANLARI HAYAVA UÇTU

Oyunculukları çok beğenilen iki ismin partnerliği hayranlarını heyecanlandırdı. Bu birliktelik X’te kısa sürede gündem oldu. Engin Akyürek ve Aslı Enver için sosyal medyada kullanıcılar “İşte bu” , “Çok yakıştılar” , “Harika bir haber” gibi yorumlar yaptı.