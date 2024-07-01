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10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla, 10 gün önce 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile yollarını ayırdı. Boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile birliktelik yaşadığını ilan eden Atilla eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü oyuncu kötü yorumları cevapsız bırakmadı. Açıklamasında ise “Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor” dedi.

Show TV’deki Güldür Güldür Show’da yıllardır rol alan ve ‘İbrahim’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşandı. İki çocuğunun annesi ile kısa süre önce ayrılan oyuncu, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı. İlişkisini açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi haline gelen Atilla, sessizliğini bozdu.

10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi - 1. Resim

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 10 gün sonra soluğu şarkıcı Nez ile tatilde aldı. Ünlü isim yan yana çekilen karelerini ise sosyal medyadan paylaştı. Kullanıcılar ise “Bu ne hız”, “Ne kadar çabuk?” gibi yorumlar yaptı. 

10 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı! Eleştirilere cevabı gecikmedi - 2. Resim

“EVLİLİKLER BAŞLAR BİTER, BU HAYATTIR”

Gelen eleştirilere Rüştü Onur Atilla’dan cevap gecikmedi. Atilla sessizliğini Instagram’dan yaptığı şu açıklamayla bozdu: 

“Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmen. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak, bir umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar.”

“ÇAMUR ATIP İZİNİN KALDIĞI, BİR YANLIŞIN DOĞRU SANILIP…”

“Özellikle altını çizmek istediğim ise şu; henüz çocukken büyüyünce ne iş yapacakları belli, aileleri olan, yani haklarında konuşulanlar sebebiyle bizlerden çok üzülen anne, babaları, kardeşleri olan, sorumlu oldukları iş arkadaşları olan, sanatlarına, mesleklerine aşık, toplumun değerlerine duyarlı insanlara çamur atıp izinin kaldığı, bir yanlışın doğru sanılıp çığ gibi büyüdüğü bu sosyal medya aleminde bu insanların yani bizim hiçbir bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından hele hele mahrem konularla ilgili yargılanmaması dileğimle. Huzurumuz daim, niyetlerimiz iyi olsun. Sevgiyle, evet sevgiyle...”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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