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4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa vermişti! Nermin Bezmen yoğun bakımdaki oğlu için dua istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 ay önce eşi Tolga Savacı&#039;yı toprağa vermişti! Nermin Bezmen yoğun bakımdaki oğlu için dua istedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle Tolga Savacı’yı kaybeden Nermin Bezmen’in oğlu Cazım yoğun bakıma alındı. Bezmen, sosyal medyadan paylaştığı mesajda oğlu için dua istedi.

2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile nikah masasına oturan ve ABD’de yerleşen Tolga Savacı, şubat ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Zor günleri atlatmaya çalışan Bezmen’in oğlunun yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

“DUALARINIZ YOĞUN BAKIMDAKİ OĞLUMLA BULUŞSUN”

Kişisel Instagram hesabından oğluyla yan yana karelerini paylaşan Nermin Bezmen, takipçilerinden dua istedi. Bezmen şu mesajı paylaştı:

“Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…”

4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa vermişti: Nermin Bezmen yoğun bakımdaki oğlu için dua istedi - 1. Resim

STENT OPERASYONU GEÇİRDİ

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bezmen, oğlu Cazım’ın stent operasyonu geçirdiğini belirtti ve durumunun stabil olduğunu şu sözlerle bildirdi:

“Benim biricik oğlum, zen ve rind Cazımaçim. Yaradan o güzel yüreğini aşkla, sanatla çarpması için sana, seni bizlere bağışladı, bağışlasın! Yüreği sevgi dolu, şefkatli sayfa arkadaşlarım, yağmur gibi akan dualarınıza minnettarım. Oğulcuğumun stent operasyonundan sonra durumu stabil, ancak henüz yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Tanrım tüm hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır, kuvvet versin! Sevgiyle kalın!”

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Nermin Bezmen’in gönderisinin altına ‘geçmiş olsun’ mesajları yağdı. Çiğdem Tunç, Suha Uygur, Filiz Akın, Ayşe Arman, Çiçek Dilligil gibi birçok ünlü isim şifa dileklerinde bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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