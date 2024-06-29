Hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın duayeni İzzet Günay’dan haber var
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı. Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan 90 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞTÜ
Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
BACAK VE EL BİLEĞİNDE ZEDELENME
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.
TABURCU OLDU
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı