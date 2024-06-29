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Hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın duayeni İzzet Günay’dan haber var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hastaneye kaldırılan Yeşilçam&#039;ın duayeni İzzet Günay’dan haber var
İzzet Günay, Bodrum, Yaralanma, Haber

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı. Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan 90 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞTÜ

Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın duayeni İzzet Günay’dan haber var - 1. Resim

BACAK VE EL BİLEĞİNDE ZEDELENME

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.

TABURCU OLDU

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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