Bir hafta önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafa karıştırdı

Güldür Güldür kadrosunda yer alan ve bir hafta önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Gören hayranları “Yeni bir birliktelik mi?” , “Ne kadar çabuk?” demekten kendini alamadı.

Yıllardır Güldür Güldür’de oynayan ve ‘İbrahim’ karakterini üstelenen Rüştü Onur Atilla’nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Atilla’nın boşandıktan hemen sonra Nez Demir ile tatile çıkması takipçilerini şaşırttı.

10 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’dan geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Sosyal medyadan ayrılığı duyuran Atilla şu açıklamayı yapmıştı:

“2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”

NEZ İLE TATİLDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Son olarak boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile soluğu tatilde aldı. Instagram’dan yan yana çekilen bir fotoğraflarına ise “Heyecanını yakından paylaşıyorum” notuyla yer verip kalp emojisi koydu.

İkilinin bu karesi yeni bir ilişkiye adım attıkları yönünde yorumlandı. Takipçilerden “Yeni bir birliktelik mi?” , “Ne kadar çabuk?” gibi yorumlar geldi.