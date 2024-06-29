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Demet Şener ile Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Demet Şener ile Kızılcık Şerbeti&#039;nin Pembe&#039;si Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski manken Demet Şener ile Kızılcık Şerbeti’nin başrolünde yer alan ve canlandırdığı ‘Pembe’ karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun akraba olduğu ortaya çıktı.

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Demet Şener ile ilgili sürpriz bir gerçek otrtaya çıktı. Şener, Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle boy gösteren Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduğunu açıkladı. 

KİMSENİN BİLMEDİĞİ GERÇEK

Ünlü manken, çıktığı Bodrum tatilinde başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Şener, kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı. 

“AKRABA OLDUĞUMUZU BİLİYOR MUYDUNUZ?”

Şener, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşıma “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” notunu düştü.

Demet Şener ile Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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