Efe Önbilgin yeni talepte bulundu: Mahkemeden Deniz Akkaya’ya beklenmedik karar

Eski manken Deniz Akkaya’nın kendisini balkona kilitlediğini iddia ettiği kızı Ayşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Daha sonra 15 yaşındaki genç kız, babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Sosyal medyada kendileri hakkında art arda paylaşım yapan Akkaya için Önbilgin harekete geçti. Mahkeme ise baba kızı rahatsız etmemesi için Akkaya’ya 3 ay tedbir kararı verdi.

Deniz Akkaya cephesinde sular durulmuyor. Eski manken, 15 yaşındaki kızı Ayşe’den telefonunu elinden aldığı için şiddet gördüğünü ve balkona kilitlendiğini öne sürmüştü.

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Yaşananların ardından 15 yaşındaki Ayşe devlet korumasına alındı, daha sonra ise baba Efe Önbilgin mahkemeye başvurdu ve kızın velayetini talep etti. Görülen duruşma sonrası mahkeme kararını verdi. Önbilgin’in talebi doğrultusunda Ayşe’nin velayetinin babasına teslim edilmesi uygun görüldü.

BABADAN YENİ TALEP

Son olarak eski eş, günlerdir kızı ve kendisi hakkında paylaşım yapan Akkaya için harekete geçti. Sabah’ta yer alan habere göre; Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı Ayşe ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi.

3 AY TEDBİR KARARI

Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe adına şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.