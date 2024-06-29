Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Efe Önbilgin yeni talepte bulundu: Mahkemeden Deniz Akkaya’ya beklenmedik karar

Efe Önbilgin yeni talepte bulundu: Mahkemeden Deniz Akkaya’ya beklenmedik karar

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Efe Önbilgin yeni talepte bulundu: Mahkemeden Deniz Akkaya’ya beklenmedik karar
Deniz Akkaya, Velayet, Haber

Magazin Haberleri  / Sabah

Eski manken Deniz Akkaya’nın kendisini balkona kilitlediğini iddia ettiği kızı Ayşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Daha sonra 15 yaşındaki genç kız, babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Sosyal medyada kendileri hakkında art arda paylaşım yapan Akkaya için Önbilgin harekete geçti. Mahkeme ise baba kızı rahatsız etmemesi için Akkaya’ya 3 ay tedbir kararı verdi.

Deniz Akkaya cephesinde sular durulmuyor. Eski manken, 15 yaşındaki kızı Ayşe’den telefonunu elinden aldığı için şiddet gördüğünü ve balkona kilitlendiğini öne sürmüştü. 

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Yaşananların ardından 15 yaşındaki Ayşe devlet korumasına alındı, daha sonra ise baba Efe Önbilgin mahkemeye başvurdu ve kızın velayetini talep etti. Görülen duruşma sonrası mahkeme kararını verdi. Önbilgin’in talebi doğrultusunda Ayşe’nin velayetinin babasına teslim edilmesi uygun görüldü. 

BABADAN YENİ TALEP

Son olarak eski eş, günlerdir kızı ve kendisi hakkında paylaşım yapan Akkaya için harekete geçti. Sabah’ta yer alan habere göre; Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı Ayşe ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi. 

3 AY TEDBİR KARARI

Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe adına şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
Duyanlar şaşıp kalıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet şefi kızdıran yarışmacı! Sinirden küplere bindi: Allah’ım sen bana sabır ver - MagazinMehmet şef sinirden küplere bindi: Allah'ım sabır verDemet Şener ile Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı - MagazinKimse bilmiyordu: İki ünlü isim akraba çıktıMüge Anlı sezon finali yaptı! ‘Hepinizi Allah’a emanet ediyorum’ - MagazinMüge Anlı'dan veda: Hepinizi Allah’a emanet ediyorumUzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı, yeni mesleğini açıkladıNihal ve Bahar Candan kardeşler bir araya geldi! Bahar'ın ablasına ilk sözü ortaya çıktı - MagazinNihal ve Bahar Candan bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü...Celil Nalçakan 'öldü' haberlerine isyan etti: Allah sizi ıslah etsin - Magazin'Öldü' haberleri gündem oldu! İlk açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...