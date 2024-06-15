Avukatı duyurdu! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi

Eski manken Deniz Akkaya’nın bir süre önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına altına alınan kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin’e teslim edildi. Baba kızın kavuşma anlarını Önbilgin'in avukatı paylaştı.

Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin telefonunu almak istediği için çocuğu tarafından şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Akkaya, komşularının yardımıyla ve polis çağırarak kurtulduğunu söylemişti.

DENİZ AKKAYA’DAN GÜNDEME OTURAN PAYLAŞIMLAR

Kızı tarafından şiddete uğradığını belirten Akkaya, açıklamalarına sosyal medya üzerinden devam etti. Babası Muzaffer Akkaya’nın kızının velayetini almak istediğini belirten isim, buna izin vermeyeceğini söyledi.

Ayrıca teyzesinin kızına şiddet uyguladığını öne sürdü. Sosyal medyadaki paylaşımında şunları yazdı:

“İşin bir de teyzem boyutu var. Neden dedesine gitmesini istemiyorsunuz kısmına gelince… Annem öldüğünden beri, teyzem babamla birlikte yaşıyor. Teyzem genelde bizi dayak atarak büyüttü. Bizim ailede dayak ailenin fıtratında var, biz bunu normal karşılıyorduk. Teyzemin nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Bizde kalıyordu, geceleri çığlıklar atıyordu. Hastalık hastasıdır, her gün hastaneye gider. Biz iyi niyetle birkaç kere uyarsak da kafası dışında hiçbir şeye baktırmadı. Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı.”

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Akkaya'nın gündeme oturan paylaşımlarından sonra Sosyal Hizmetler devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı. Öte yandan 15 yaşındaki Ayşe’ye gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

VELAYETİ ARTIK BABASINDA

Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin, yaşananların ardından kızının velayetini almak için harekete geçti ve velayet davası açtı. Görülen duruşma sonrası mahkeme kararını verdi. Önbilgin’in talebi doğrultusunda Ayşe’nin velayetinin babasına teslim edilmesi uygun görüldü.

“AYŞE’NİN YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ”

Kararın ardından Efe Önbilgin, dün akşam bir süredir devlet korumasında olan kızı Ayşe’ye kavuştu. Haberi Önbilgin’in avukatı Şeyda Yıldırım baba kızın fotoğrafına yer vererek paylaştı. Altına ise şu notu düştü:

“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.

Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”