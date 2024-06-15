Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan gönlünü yeni birine kaptırdı

Ünlü oyuncu Arzum Onan, meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı. Mayıs ayında 27 yıllık evliliğini bitiren Onan, şimdi bir iş adamıyla evliliğe hazırlanıyor.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan geçtiğimiz yıl 29 Mayıs’ta el ele geldikleri adliyeden boşanarak çıktı. 27 yıllık evliliklerini bitiren çift, sevenlerini şoke etti.

ARZUM ONAN: İNCİTMEDEN BİR HİKAYEYİ GERİDE BIRAKTIK

Arzum Onan ise boşanma süreciyle ilgili “Oğlumuz Can’ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik” şeklinde konuşmuştu. Mehmet Aslantuğ ise “Biricik sevgili Arzum’ u ben terk etmedim” diyerek, boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını vurgulamıştı.

SIK SIK AMERİKA'YA GİDİYOR

Mehmet Aslantuğ ile evliliğini sonlandıran Arzun Onan, iddiaya göre iki aydır Los Angeles’ta yaşayan Türk bir iş adamıyla görüşüyor. Eski mankenin adını sır gibi sakladığı iş adamıyla evlilik hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Bu yüzden sık sık Amerika'ya gidip geliyor.

MEHMET ASLANTUĞ İTİRAFI

Öte yandan Arzum Onan geçtiğimiz günlerde, boşandığı eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki Mehmet Aslantuğ ile görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak.”