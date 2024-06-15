Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik balayı yerine yardıma gitti, yaptıklarıyla gönülleri fethetti

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile dünya evine girdi. Çiftin sürpriz nikahı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çok yakıştırılan ikiliden düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik balayı yapmak yerine Tanzanya’ya yardım için gitti, çift bu hareketle hayranlarının gönüllerini bir kez daha kazandı.

Rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde bir dönem ‘Zeynep Komiser’ karakterini üstlenen eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Çiftin sürpriz nikahına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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DÜĞÜNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

TRT Belgesel’de ekrana gelen Ailenin Yeni Üyesi adlı programın sunuculuğunu yapan ve Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi dizilerde oynayan Reshad Strik düğünün ardından karelere kişisel sosyal medya hesabından yer verdi.

Özçelik ile düğünde çekilen birkaç fotoğrafa yer veren aktör, “Şimdi birlikte umuda koşma zamanı” diyerek şu mesajı paylaştı:

"İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız."

Özçelik ise bu paylaşıma “İnşallah” şeklinde karşılık verdi.

TANZANYALI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATTILAR

Öte yandan Reshad Strik ve Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte rotayı Tanzanya’ya çevirdi. Çift, balayına çıkmak yerine ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti. İkilinin bu hareketi sevenlerinden tam not aldı. Özçelik ile Strik’in Kurban Bayramı’nı burada geçireceği öğrenildi.