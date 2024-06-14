Nagehan Alçı’dan şiddet itirafı! Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın yaptıklarını tek tek anlattı

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Gazeteci Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliği boyunca şiddet gördüğünü iddia etti. Yaşadıklarını sosyal medyadan aktaran Alçı, kendisine dayatılan boşanma şartlarını tehdit edilerek kabul ettiğini belirtti. Her şeyi bir bir anlatan isim, “Artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam” dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medyadan yaptığı peş peşe açıklamalarla gündeme oturdu. Alçı, geçtiğimiz yıl boşandığı eşi tarafından şiddet ve korkunç boyutlarda manipülasyona maruz kaldığını öne sürdü.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDILAR

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıldır evli olan gazeteci Nagehan Alçı tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Geçtiğimiz sene görülen duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" şeklinde konuşmuştu.

“PSİKOLOJİK, FİZİKSEL, EKONOMİK ŞİDDET SARMALARININ İÇİNDE YAŞADIM”

Negahan Alçı’nın bugün yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Rasim Ozan Kütahyalı’yı ifşa eden Alçı eski eşinden şiddet gördüğünü belirterek şoke eden itiraflar yaptı.

Nagehan Alçı’nın X (eski adıyla Twitter)’ten yaptığı açıklamalar şöyle…

Hayatımın en büyük pişmanlığı… Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.

Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım.

“EVLİLİĞİM BOYUNCA ŞİDDDET GÖRDÜM”

Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm.

En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım. Bunun yalnızca iki istisnası var…

“KORUNMAK İÇİN KAPIYA POLİS ÇAĞIRDIMI BİLİRİM”

Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit… Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim. Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var… Hiçbirini işleme koyamamışım.

Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim. Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim…

“ARTIK SUSMAYACAĞIM…”

Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor.

Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin. Yükseltelim… Dur diyelim. Yeter diyelim… Yeter!