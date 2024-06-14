Tahliye olan Sıla Doğu sinir krizi geçirdi! Defalarca ‘Dilan’ diye haykırdı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme:

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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Öte yandan cezaevinden çıkan Sıla Doğu sinir krizi geçirdi, ablasının adını haykırarak dakikalarca ‘Dilan’ diye ağladı.