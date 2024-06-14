Tahliye olan Sıla Doğu sinir krizi geçirdi! Defalarca ‘Dilan’ diye haykırdı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Öte yandan cezaevinden çıkan Sıla Doğu sinir krizi geçirdi, ablasının adını haykırarak dakikalarca ‘Dilan’ diye ağladı.
5 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın davasında sıcak bir gelişme yaşandı.
POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
Polat çiftinin aylık tutukluluk değerlendirmesinde cezaevinde kalmalarına yönelik karar verildi. Öte yandan 4. Sulh Ceza Hakimliği Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
SILA VE CAN DOĞU İÇİN TAHLİYE KARARI
Mahkeme, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu’nun tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Yaşanan gelişme sonrası Sıla Doğu’nun avukatı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Dilan Polat - Can Doğu - Sıla Doğu
ÇILGINA DÖNDÜ
Öte yandan 7 ay sonra cezaevinden çıkan Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat’ın serbest bırakılmadığını öğrenince çılgına döndü. Gazete Magazin’de yer alan habere göre; sinir krizi geçiren Doğu ‘Dilan’ diye haykırdı. Sıla Doğu’yu çevresindekiler güçlükle sakinleştirdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi