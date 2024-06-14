Deniz Akkaya davayı kaybetti! Kızının velayeti babasına verildi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme:

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Deniz Akkaya, kızından şiddet gördüğünü ve kendisini balkona kilitlediğini iddia etmişti. Daha sonra çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşananların ardından 15 yaşındaki kızın velayeti açtığı dava sonucu babası Efe Önbilgin’e verildi.