Deniz Akkaya davayı kaybetti! Kızının velayeti babasına verildi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Deniz Akkaya, kızından şiddet gördüğünü ve kendisini balkona kilitlediğini iddia etmişti. Daha sonra çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşananların ardından 15 yaşındaki kızın velayeti açtığı dava sonucu babası Efe Önbilgin’e verildi.
Eski manken Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar magazin gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.
Annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında 15 yaşındaki çocuk Sosyal Hizmetler’de kalmaya başlamıştı. Son olarak mahkeme tarafından çocuğun velayetinin babası Efe Önbilgin’e verilmesi kararlaştırıldı.
KORUMA ALTINA ALINDI
Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde kızının kendisine saldırdığını ve balkona kilitlendiğini öne sürmüştü.
Daha sonra ise teyzesinin kızına şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşıyan Akkaya’nın kızı koruma altına alındı. 15 yaşındaki kıza gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.
ARTIK BABASINDA
Yaşananların ardından Deniz Akkaya’nın çocuğunun babası Cengiz Efe Önbilgin harekete geçti ve kızının velayetini almak için dava açtı. Davada görülen duruşmadan sonra mahkeme kararını verdi.
Önbilgin’in de talebi doğrultusunda kızın velayetinin babasına teslim edilmesi uygun görüldü.
DENİZ AKKAYA: BENİM İZNİMLE OLDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Akkaya, velayet kararının kendi izniyle alındığını öne sürdü. Akkaya, "Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da bende olduğu için, bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi