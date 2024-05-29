Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları korkunç: Yere yatırıp kafasını tekmelemiş

Deniz Akkaya ve kızının arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Akkaya, dün yaptığı açıklamada kızının kendisine şiddet uyguladığını belirtmiş, ardından balkona kilitlendiğini söylemişti. Olaydan sonra devlet koruması altına alınan 16 yaşındaki A.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı.

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya kızı A.Ö’den şiddet gördüğünü, 1.5 saat boyunca balkona kilitlendiğini ve polislerin yardımıyla kurtulduğunu öne sürmüştü. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve henüz reşit olmayan kızı koruma altına aldı.

İFADESİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Çocuk esirgeme yurduna yerleştirilen A.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. İfadeyi aktaran Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir, şöyle konuştu:

“Deniz Akkaya önce kızına tokat attı ve darp etmeye başladı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehditler ettiler. Hatta yine iddiaya göre Akkaya kızına sinkaflı sözler sarf etti. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma alevlendi. Deniz Akkaya’nın kızının okul çantasındaki termosu kızına fırlattı. O termos A.’nın çenesine isabet etti ve genç kız yaralandı. O sırada Akkaya, kızının babasıyla olan cep telefonu yazışmalarını gördü. Babasıyla tatil planı yapıyorlardı. Akkaya bu duruma daha da sinirlendi. Yine iddiaya göre, A. annesi tarafından şiddetli şekilde darp edildiğini öne sürdü. Önce yere yatırıp boğazına sarıldığını ardından ayağıyla kafasını 2-3 kez tekmelediğini söyledi.

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“KIZIM DEVLETİN GÜVENLİ KOLLARINDA, SUÇLAMASINI GERİ ÇEKMEK İSTİYOR”

Deniz Akkaya ise X hesabından (eski adıyla Twitter) kızının son durumuyla ilgili bilgi vermişti. Kızının devlet korumasında olduğunu doğrulayan Akkaya, A.Ö’nün yaptıklarından pişman olduğunu şu sözlerle öne sürmüştü:

“Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabii ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak… Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım… Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevrilen bir anne…”