Deniz Akkaya'dan yeni iddia: Teyzem, kızımı boğmaya kalktı

Dün yaptığı açıklamayla kızının kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlendiğini öne süren Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının devlet korunmasına alınmasının ardından yeni açıklamalar yaptı. Eski model, teyzesinin kızına şiddet uyguladığını ve boğmaya kalktığını iddia etti.

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı ile ciddi sorunlar yaşadığını belirterek gündem olmuştu. Dün 16 yaşındaki kızının telefonuna el koyunca kendisinden şiddet gördüğünü ve balkona kilitlendiğini öne sürmüştü.

Akkaya’nın peş peşe yaptığı paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Akkaya’nın kızının koruma altına alındığı, gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

Kızının korunma altına alınmasının ardından açıklama yapan Akkaya, “Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye” demişti.

Yaşananlardan sonra Deniz Akkaya’dan yeni iddialar geldi. Babası ve teyzesi hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Akkaya, teyzesinin kızını iki kez boğmaya çalıştığını öne sürdü.

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"BABASI GELMEDİ PARAYI BAHANE ETTİ"

Deniz Akkaya’nın son çektiği videolardaki açıklamaları şu şekilde:

“Şimdi tek tek gidelim isterseniz… Merak edenler için bilgi vereyim. Baba bu arada ortada yok diye çokça sorulmuş. Kızımın babasının bu konuyu duymama ihtimali yok. Biz bu konuyu babaya haber verdik. İletişimi avukatlar kurdu. Şöyle bir cevap geldi babasından: 'Deniz Akkaya bunları hep yapıyor, para için.' Konunun parayla bir ilgisi yok, ne olursa olsun bir baba çocuğunu almalı. Gidip Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kızını alsaydı inanılmaz da motive olurdu ama yurt dışında olduğunu belirtti. Kızını alsa ve vakit geçirse o bile ona iyi gelirdi. Ama gelmedi ve parayı bahane etti.”

"İNANIN KÖŞEME ÇEKİLİP ACIMI YAŞAMAK İSTİYORUM"

“Gelelim ana konumuza… Uzattıkça kızınıza zarar veriyorsunuz diyorlar. İnanın ben de köşeme çekilip sakince acımı yaşamak istiyorum. Benden habersiz bir şekilde benim babama bir avukat hanımefendi gitmiş, neden olduğunu bilmiyorum… Bu hanımefendi sonra da benim avukatıma ulaştı, kızımın pişman olduğunu ve tek isteğinin dedesinin yanında kalmak olduğu bilgisini vermiş. Ben de bunu kabul edemeyeceğimi, bunun arkasında başka bir konu olduğunu söyledim.”

"AKŞAM ÜSTÜ BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIK"

“Ben bugün bu konuyu sakince aramızda kapatıp, adı ergenlik olan bu sıkıntıyı çözmek için profesyonellerle ilişki kurmaya niyet etmiştim. Fakat benim avukatım babama gitmiş ve babamı bana dava açmak için ikna etmiş. Avukatıma, babamın benim kızımın velayetini alması için vekalet vereceğini söylemiş. Bu bilginin sabah gazetecilere bildirileceğini bildiğim için bu videoyu açmak zorunda kaldım. Akşam üstü büyük bir şok yaşadık. Aklı selim aile bireylerimiz ve kuzenim babamı arayarak benim ve kızımın çok zarar gördüğünü söyledi ve babamı defalarca uyardı. Kuzenim, 'Deniz ile kızı sorunlarını çözerler, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedikçe babam, 'Deniz'i hapse attıracağım' dedi. Kol kırılır yen içinde kalır diyerek bu saçmalık vazgeçmesini istedik ama yapmadı.”

"TORUNUNA ZARAR VERMEK İÇİN BUNU YAPTIYSAN KENDİMİ KORUMAK ZORUNDAYIM"

“Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsistik kişilik bozukluğunun artık son boyutunda biri. Bunu doktorlar bilir, tip insanlar kimseyi beğenmez, herkesi aşağılar. Babam günde 20 saat televizyon seyrediyor, dışarı çıkmıyor, hiç kimseyi beğenmiyor. Ve hayatta onun en beğenmediği kişi hep bendim. Kendi kızı için çırpınan birinin bana bir gün böyle ateş edeceğini hiç düşünmedim. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Maalesef ki tekrar ediyorum: Sen torununa zarar vermek için bu atışı yaptıysan, ben kendimi korumak zorundayım. 3 gündür kendi ailem dolayısıyla yaşadıklarımdan şok geçiriyorum.”

"TEYZEM İKİ DEFA KIZIMI BOĞMAYA KALKTI"

“İşin bir de teyzem boyutu var. Neden dedesine gitmesini istemiyorsunuz kısmına gelince… Annem öldüğünden beri, teyzem babamla birlikte yaşıyor. Teyzem genelde bizi dayak atarak büyüttü. Bizim ailede dayak ailenin fıtratında var, biz bunu normal karşılıyorduk. Teyzemin nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Bizde kalıyordu, geceleri çığlıklar atıyordu. Hastalık hastasıdır, her gün hastaneye gider. Biz iyi niyetle birkaç kere uyarsak da kafası dışında hiçbir şeye baktırmadı. Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı. Neden dedesine göndermiyorsunuz? Kızım dedesine gitmek istiyor çünkü evde onu kötü cezalar bekliyor. Teyzem kızıma şiddet uyguladığı ve bunu aile büyüklerimize düzgün bir şekilde anlatamadığım için yaklaşık iki ay önce ihtarname çektim. Belki Alzheimer başlangıcıdır bilmiyorum. Artık çok yaşlandılar ama kızı oraya göndermek istememesinin sebebi ona şiddet uygulaması. Kamera görüntüleri de var elimizde. Kızıma tuhaf tuhaf sorular da sordular. Ben hayatımda kızıma 'erkek arkadaşın var mı, erkeklerle gizli gizli mi buluşuyorsun' şeyler diye sormam. Aile fertlerim kızıma sürekli cinsel içerikli sorular sordular. Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim.”