Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Deniz Akkaya'nın bakmak istemediği kızı devlet korumasına alındı

Deniz Akkaya'nın bakmak istemediği kızı devlet korumasına alındı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Magazin Haberleri

Manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı için sosyal medyadaki söylemlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya'nın kızına bakmak istememesi, genç kızın babasının da yurt dışında olmasından dolayı Sosyal Hizmetler devreye girdi ve devlet korumasına aldı.

Ünlü manken Deniz Akkaya dün sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü manken 16 yaşındaki kızının kendisine şiddet gösterdiğini söyledi. 

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Akkaya'nın paylaşımının ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi. 

16 DEĞİL 15 YAŞINDAYMIŞ

16 yaşında olarak bilinen A.Ö., 15 yaşında çıktı.

AKKAYA BAKMAK İSTEMEDİ 

A.Ö.'nun babası yurt dışında olduğu için, Deniz Akkaya da bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

AKKAYA'NIN PAYLAŞIMI

 Manken kızıyla arasında yaşananları ise şöyle aktarmıştı:

1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek…. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.

'BEN BU HAYATI ÜSTÜNDE TEPİNSİN DİYE İNŞA ETMEDİM'

Paylaşımı tepki gören model, ardından “Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi, bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!” açıklamasını paylaştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Bahar dizisinin setinde kriz! Demet Evgar’ın küfrettiği iddiası ortalığı karıştırdıAnne-babalar bu karar sizi ve çocuklarınızı ilgilendiriyor! MEB duyurdu: Artık yasak olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisinin setinde kriz! Demet Evgar’ın küfrettiği iddiası ortalığı karıştırdı - MagazinSette kriz çıktı! Küfür iddiası ortalığı karıştırdıFaydalı diye dozu aşmayın! Yarardan çok zarar getiriyor - MagazinFaydalı diye dozu aşmayın! Yarardan çok zarar getiriyorEkip vedalaştı: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bitiyor - MagazinEkip vedalaştı: Sevilen dizi bu akşam final yapıyorFenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir evlendi - MagazinEn mutlu günü: Milli futbolcu hayatının imzasını attı!Doğu Demirkol'dan anlamlı destek: Gösteri gelirlerini Filistin’e bağışlayacak - MagazinAnlamlı destek: Gösteri gelirlerini Filistin’e bağışlayacakDeniz Akkaya’ya kızından şiddet: Önce saldırdı, sonra balkona kilitledi - MagazinKızıyla ilgili itiraf: Bana saldırdı ve balkona kilitledi
Sonraki Haber Yükleniyor...