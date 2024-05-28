Deniz Akkaya'nın bakmak istemediği kızı devlet korumasına alındı

Manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı için sosyal medyadaki söylemlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya'nın kızına bakmak istememesi, genç kızın babasının da yurt dışında olmasından dolayı Sosyal Hizmetler devreye girdi ve devlet korumasına aldı.

Ünlü manken Deniz Akkaya dün sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü manken 16 yaşındaki kızının kendisine şiddet gösterdiğini söyledi.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Akkaya'nın paylaşımının ardından Sosyal Hizmetler devreye girdi.

16 DEĞİL 15 YAŞINDAYMIŞ

16 yaşında olarak bilinen A.Ö., 15 yaşında çıktı.

AKKAYA BAKMAK İSTEMEDİ

A.Ö.'nun babası yurt dışında olduğu için, Deniz Akkaya da bakmak istemedi ve 15 yaşındaki A.Ö. devlet korumasına alındı.

AKKAYA'NIN PAYLAŞIMI

Manken kızıyla arasında yaşananları ise şöyle aktarmıştı:

1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek…. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.

'BEN BU HAYATI ÜSTÜNDE TEPİNSİN DİYE İNŞA ETMEDİM'

Paylaşımı tepki gören model, ardından “Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi, bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!” açıklamasını paylaştı.