Deniz Akkaya koruma altındaki kızı hakkında konuştu, son durumunu anlattı

Dün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp ardından balkona kilitlediğini öne sürmüştü. Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alındı ancak ünlü manken, kızını kendi isteğiyle Çocuk Esirgeme Kurumu’na yolladığını iddia etti.

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 16 yaşındaki kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söyledi. Açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Akkaya’nın kızını koruma altına aldı.

“KIZIM DEVLETİN GÜVENLİ KOLLARINDA, SUÇLAMASINI GERİ ÇEKMEK İSTİYOR”

Deniz Akkaya, X hesabından (eski adıyla Twitter) kızının son durumuyla ilgili bilgi verdi. Kızının devlet korumasında olduğunu doğrulayan Akkaya, aynı zamanda yaptıklarından pişman olduğunu da belirtti. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabii ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak… Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım… Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevrilen bir anne…”

“YİNE OLAN BANA OLDU, ANNELERE OLDU”

“Beni piranaların önüne atıp dedesinin sıcak kucağına döneceğini hayal ederken, hayatın gerçekleri ile karşılaşmanın verdiği şok ve pişmanlık. Çok üzgünüm dostlar… Yine olan bana oldu… Yine olan annelere oldu. Sonsuz güven ve destekle cesurca kendi özellerin de evlerinde yaşadıklarını benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Benim aslında gerçekte kocaman bir ailem varmış, onlar da sizlersiniz.”

NE OLMUŞTU?

Manken Deniz Akkaya, dün X hesabından peş peşe paylaşım yaparak 16 yaşındaki kızının kendisine şiddet gösterdiğini söyledi. Kızıyla arasında yaşananları ise şu sözlerle aktardı:

“1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek…. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.”

Gelen tepkilere sinirlenen manken, “Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi, bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!” dedi.

KIZI DEVLET KORUMASINDA

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.