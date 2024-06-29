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Haberler > Magazin > Müge Anlı sezon finali yaptı! ‘Hepinizi Allah’a emanet ediyorum’

Müge Anlı sezon finali yaptı! ‘Hepinizi Allah’a emanet ediyorum’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Programın başarılı sunucusu Anlı, sezon finalindeki konuşmasında “Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. İnşallah çoğalarak yeni sezonda beraber oluruz” dedi.

Kayıp kişileri arayan, ailelerin kavuşmasına vesile olan, cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran’da sezon finali yaptı. 16 sezondur yayınlanan program son bölümüyle ses getirdi. 

230 CİNAYET, 4.910 KAYIP 

ATV’de yayınlanan ve ünlü gazeteci  Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak yaz tatili sürecine girdi. Yaptığı her yayınla gündem olan Anlı, 16 sezon boyunca tam 230 cinayet dosyasını aydınlattı ve 4.910 kayıp buldu. Ayrıca ayrı düşen 1062 aileyi birbiriyle kavuşturdu. 

Müge Anlı’dan sezon finali yaptı! ‘Hepinizi Allah’a emanet ediyorum’ - 1. Resim

SEZON FİNALİNDE VEDA KONUŞMASI

Dünkü programın sezon finalinde konuşan Anlı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Geleneksel olarak balonlarımızla beraber stüdyonun önündeyiz. Her zaman söylüyoruz… Bu balonlarla beraber bütün kötülükler, hastalıklar, fenalıklar inşallah havalara doğru uçsun. Bütün güzellikler de bize gelsin. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. İnşallah çoğalarak yeni sezonda beraber oluruz. Herkes güzel dilekler dilesin, kötülükler uçsun gitsin. Görüşmek üzere hoşçakalın.”

Müge Anlı’dan sezon finali yaptı! ‘Hepinizi Allah’a emanet ediyorum’ - 2. Resim

YENİ SEZON NE ZAMAN? 

Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz sene verdiği yaz tatili molasının ardından 4 Eylül’de başlamıştı. Bu sene de yine merakla beklenen programın aynı dönemlerde ekrana gelmesi tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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