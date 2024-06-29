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Uzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek
Arda Kural, Oyunculuk, Sağlık Problemleri, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı ‘Lise Defteri’ , ‘Emret Komutanım’ , ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi dizilerle tanınan ve 2000’li yıllarda ‘Yerli Leonarda DiCaprio’ lakabıyla anılan Arda Kural uzun süre sonra ortaya çıktı. Yaşadığı zorlu günleri geride bırakan Kural kariyerine bambaşka bir yol çizerek kendine yeni bir meslek seçti. Röportaj veren ünlü isim 5 yıl sonra kariyerinde kendini gördüğü noktayı açıkladı.

‘Emret Komutanım’ dizisindeki ‘Ferit Tekin’ rolüyle hafızalara kazınan Arda Kural, yaşadığı sağlık problemlerini ve zor günleri geride bıraktı. Uzun süre sonra ortaya çıkan Kural, yeni mesleğini açıkladı.

Uzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek - 1. Resim

Bir dönem yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Arda Kural, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ekranlara ara vermişti. 2017 yılında ‘psikonevroz’ teşhisi konulan isim bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Gördüğü tedavinin ardından saç ektiren Kural, yaşadığı değişimle konuşulmuştu. 

Uzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek - 2. Resim

İTİRAF ETTİ: OYUNCULUĞU BAŞARAMADIM

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Arda Kural, Esra Ezmeci’nin YouTube kanalına konuk oldu. Oyunculukla ilgili konuşan Kural, setlere geri dönmek istemediğini belirtti. Açıklamasında “Beğenilmek falan hep düşündürücü şeyler olmuştur benim hayatımda. Ben başaramadım, oyunculuğu da başaramadım. Hemen çekip gidiyorum ben yapamadığım zaman. Artistlik bana göre değil çünkü ben galiba her şeyde bir mantık aradım. Bana göre oyunculuk ne ki yani… Ben başka bir boyuta tırmanıp başka bir şeylerle meşgul olup beni mutlu edecek şeyler yapmalıyım” dedi.

Uzun süre sonra ortaya çıkan Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! 5 yıl sonra paraya para demeyecek - 3. Resim

Arda Kural'ın son hali

İŞTE ARDA KURAL’IN YENİ İŞİ

“Hayatıma yeniden başlamak zorundayım diyen” Kural yeni mesleğini de açıkladı. Eski oyuncu, “Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyem ve bir odam var. Orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi” ifadelerini kullandı. Kural, 5 yıl sonra kendisini elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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