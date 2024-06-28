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Yasemin Şefkatli ‘Çocukların çirkin’ diyen takipçisine kibarca haddini bildirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Şefkatli ‘Çocukların çirkin’ diyen takipçisine kibarca haddini bildirdi
İkizler, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, sosyal medyadan paylaştıkları karelerle ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerini ilk kez gösterdi. Şefkatli’ye bir takipçisi “Ay bu çocuklar çirkin” diye yazdı. Şefkatli yapılan yoruma sessiz kalmadı, kibarca verdiği cevapla kullanıcıya haddini bildirdi.

2021 yılında dünya evine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz ocak ayında ikizlerine kavuştu. Dün yaptıkları paylaşımla bebeklerin yüzünü ilk kez gösteren çifte bir kullanıcı ‘çirkin’ yorum yaptı. Şefkatliden jet hızında cevap gecikmedi. 

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses üç sene önce manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. İkili mutlu giden evliliklerini ikiz erkek bebeklerle taçlandırdı. 

Yasemin Şefkatli ‘Çocukların çirkin’ diyen takipçisine kibarca haddini bildirdi - 1. Resim

HADSİZ YORUM: BU ÇOCUKLAR ÇİRKİN

İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan çift, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklere Sinan Emir ve İbrahim Ayel adını verdi. sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü çift, doğumdan aylar sonra bebeklerin yüzünün gözüktüğü kareleri paylaştı. Sosyal medyada ise bir kullanıcı “Ay bu çocuklar çirkin” diyerek yorum yazdı. 

Yasemin Şefkatli ‘Çocukların çirkin’ diyen takipçisine kibarca haddini bildirdi - 2. Resim

YASEMİN ŞEFKATLİ’DEN KİBAR CEVAP

Yoruma kızan Şefkatli kötü mesajı ifşa etti ve yazan kişiye kibar şekilde haddini bildirdi. Ünlü isim "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." diye karşılık verdi. Ardından "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" mesajıyla yazılanı ti’ye aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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