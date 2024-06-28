Sefo'dan İstanbul trafiğine helikopterli çözüm! Videosu çok konuşuldu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme:

Sefo, İstanbul Trafiği, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yaptığı şarkılar ve başarılı sahne performanslarıyla adından söz ettiren rapçi Sefo, İstanbul trafiğine kendince bulduğu çözümle çok konuşuldu. Ünlü isim bir markanın davetlisi olarak çıkacağı konsere geç kalmamak için çareyi helikoptere binmekte buldu.