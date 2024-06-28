Sefo'dan İstanbul trafiğine helikopterli çözüm! Videosu çok konuşuldu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yaptığı şarkılar ve başarılı sahne performanslarıyla adından söz ettiren rapçi Sefo, İstanbul trafiğine kendince bulduğu çözümle çok konuşuldu. Ünlü isim bir markanın davetlisi olarak çıkacağı konsere geç kalmamak için çareyi helikoptere binmekte buldu.
‘Kapalı Kapılar’ , ‘Affettim’ , ‘Araba’ , ‘Isabelle’ gibi şarkılarıyla bilinen başarılı rapçi Sefo, İstanbul trafiğine bulduğu çözüm ile dikkat çekti.
KONSERİNE HELİKOPTERLE GELDİ
Sefo, dün akşam yüzü olduğu bir markanın davetine katıldı. Etkinlikte konser veren ünlü isim geç kalmamak için çareyi alana helikopter ile gelmekte buldu.
Başarılı rapçi o anları kişisel Instagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede etkileşim alırken bir hayranı “Trafik var diye etkinliğe böyle gelmen şaka mı?” diye yorum yazdı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi