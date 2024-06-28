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Türkiye’nin konser şampiyonları belli oldu! İşte zirvenin sahibi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’nin konser şampiyonları belli oldu! İşte zirvenin sahibi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Forbes Türkiye, Türkiye’nin konser şampiyonlarını araştırdı. Çalışmaya göre 12 milyon Euro’luk geliriyle zirvede Tarkan yer aldı. İkinci isim ise 6 milyon Euro gelirle Cem Adrian olarak ön plana çıktı.

Forbes Türkiye adlı dergi Türkiye’nin konser zenginlerini araştırdı. Buna göre konserlerden en çok gelir elde eden sanatçılar tek tek sıralandı. 

Araştırmaya göre neredeyse her konserinde biletleri günler öncesinden tükenen Tarkan, 12 milyon Euro’luk gelirle zirveyi kaptırmadı. İkinci sırada ise Cem Adrian yer aldı. Konserlerinin yapımcısı da olan Adrian, 6 milyon Euro’luk gelirle listenin ikinci sırasında göze çarptı.

Listenin tamamı şöyle… İşte en iyi gelire sahip ilk 10 sanatçı;

1- Tarkan 12.083.881 Euro
2- Cem Adrian 6.060.915 Euro
3- Serdar Ortaç 5.398.260 Euro
4- Edis 5.210.527 Euro
5- Sıla 4.491.764 Euro
6- Yıldız Tilbe 4.377.469 Euro
7- Duman 4.000.523 Euro
8- Gülşen 3.592.425 Euro
9- Gökhan Türkmen 3.485.539 Euro
10- Mahmut Orhan 3.145.317 Euro

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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