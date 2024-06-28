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Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda ettiğini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar&#039;ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda ettiğini duyurdu
Arka Sokaklar, Final Bölümü, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelecek Arka Sokaklar’da şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk televizyonlarına damga vuran ve dizi sektörünün en uzun soluklu projeleri arasında yer alan Arka Sokaklar, ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Orhan Oğuz’dan veda paylaşımı geldi. 

Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda ettiğini duyurdu - 1. Resim

FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM

18 yıldır ekranda olan ve ilgiyle takip edilen polisiye dizi Arka Sokaklar 28 Haziran (bu akşam) yayınlanacak 680. bölümün ardından final yapmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve merak dolu bir bölüm ile veda etmeye hazırlanan yapım izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. 

Final bölümünde Hüsnü Çoban, Rıza Baba’ya “Mesele hallolana kadar göreve dönmüyorum” diyor. Daha sonra Tefo’nun adamları tarafından vurulduğu anlar ekrana geliyor. Yayınlanan fragmanın ardından "Hüsnü Çoban ölüyor mu?” , “Özgür Ozan, diziye veda mı edecek?” soruları akıllara geldi. Hüsnü Çoban’ın akıbeti bu akşam yayınlanacak dizinin final bölümünde ortaya çıkacak.

Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziye veda ettiğini duyurdu - 2. Resim

YÖNETMEN ORHAN OĞUZ AYRILDI, BİR DEVİR KAPANDI

Öte yandan sezon finali ekrana gelmeden hemen önce Arka Sokaklar’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, X hesabından yayınladığı mesajla sevilen yapıma veda ettiğini duyurdu. Mesajında ise “Kamuya! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Şaşkınlığını dile getiren kullanıcılar “İnanamıyorum, hocam neden gittiniz, alıştık size” , “Bir devir kapandı” gibi yorumlar yaptı.



Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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