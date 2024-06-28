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Celil Nalçakan 'öldü' haberlerine isyan etti: Allah sizi ıslah etsin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Celil Nalçakan &#039;öldü&#039; haberlerine isyan etti: Allah sizi ıslah etsin
Celil Nalçakan, Yalan Haber, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal medyada yayılan ‘Öldü’ haberlerine isyan etti. Nalçakan, “Yahu Allah sizi ıslah etsin be!” diyerek sert çıktı.

‘Sıla’ , ‘Arka Sokaklar’ , ‘Keşanlı Ali Destanı’ , ‘Poyraz Karayel’ gibi birçok yapımda rol alan Celil Nalçakan hakkında öldü iddiaları yayıldı. 

'KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI

Sosyal medyada bir hesap etkileşim almak için yalan haber paylaştı. Açıklamada “Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi sabah 10.00’da Ankara’da defnedilecek” ifadeleri yer aldı.

YALAN HABERE SERT ÇIKTI

Gönderi kısa sürede hızla yayıldı. Paylaşımı gören Nalçakan ateş püskürdü. Sosyal medyadan haberi paylaşan oyuncu şu sözlerle sitem etti:

“Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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