Celil Nalçakan 'öldü' haberlerine isyan etti: Allah sizi ıslah etsin
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal medyada yayılan ‘Öldü’ haberlerine isyan etti. Nalçakan, “Yahu Allah sizi ıslah etsin be!” diyerek sert çıktı.
‘Sıla’ , ‘Arka Sokaklar’ , ‘Keşanlı Ali Destanı’ , ‘Poyraz Karayel’ gibi birçok yapımda rol alan Celil Nalçakan hakkında öldü iddiaları yayıldı.
'KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI
Sosyal medyada bir hesap etkileşim almak için yalan haber paylaştı. Açıklamada “Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi sabah 10.00’da Ankara’da defnedilecek” ifadeleri yer aldı.
YALAN HABERE SERT ÇIKTI
Gönderi kısa sürede hızla yayıldı. Paylaşımı gören Nalçakan ateş püskürdü. Sosyal medyadan haberi paylaşan oyuncu şu sözlerle sitem etti:
“Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim.”
Kaynak: Türkiye Gazetesi