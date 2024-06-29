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Mehmet şefi kızdıran yarışmacı! Sinirden küplere bindi: Allah’ım sen bana sabır ver

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’de yayınlanan MasterChef’in seçmeleri devam ederken, dün akşamki bölümde yarışmaya İstanbul’dan Deniz Yılmaz isimli bir yarışmacı katıldı. Programa Yılmaz ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında geçen diyalog damga vurdu. Yarışmacıya kızan Yalçınkaya, “Senle biz çok uğraşırız gibi geliyor böyle giderse. Allah’ım sen bana sabır ver” diyerek tepkisini esprili bir şekilde dile getirdi.

MasterChef’te yeni sezon için seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacının dün akşam yayınlanan bölümünde özel yatta bir iş adamının aşçılığını yaptığını söyleyen Deniz Yılmaz ile şef Yalçınkaya’nın arasında yaşananlar gündem oldu. 

Mehmet şefi kızdıran yarışmacı! Sinirden küplere bindi: Allah’ım sen bana sabır ver - 1. Resim

SÖZÜNÜ KESİNCE SİNİRLENDİ

Eleme turunda deniz mahsullü ve bal kabaklı risotto yapmayı tercih eden Deniz Yılmaz, jüriden beğeni aldı ancak Mehmet şefi kızdırdı. Yemekte teknik olarak doğru yapıldığını belirten Yalçınkaya, yarışmacının sözünü kesmesi üzerine sinirlendi. 

Programın jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya “Kızım zaten birçok kişinin yapamadığını yapmışsın. Bu çok iyi bir şey. Senle biz çok uğraşırız böyle giderse. Sen zaten şu anda herkesin bilmediği bir şeyi yapıyorsun” şeklinde tepki gösterdi. 

Mehmet şefi kızdıran yarışmacı! Sinirden küplere bindi: Allah’ım sen bana sabır ver - 2. Resim

YARIŞMACIYI FIRÇALADI

Araya giren yarışmacı ise “Burayı keselim” deyince Yalçınkaya “Allah’ım sen bana sabır ver yarabbi. Büyüksün ya… Kıza iyisin diyorum, kesin diyor. Şimdi bir ‘hayır’ı patlatırım sana…”  sözleriyle yarışmacıyı esprili şekilde fırçaladı.

Üç evet alan yarışmacı Deniz Yılmaz, ikinci tura geçmeyi başardı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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