Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan feci bir kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın son durumu belli oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş- Güncelleme:
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İzzet Yıldızhan yaz tatili için Göcek'i tercih etti. Teknesi ile denize açılan ünlü türkücü feci bir kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın az daha boynu kırılacaktı, işte son durumu...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Teknesinden denize atladığı sırada boynunu inciten Yıldızhan, tatili yarıda kesmek zorunda kaldı. Soluğu hastanede alan türkücünün boynunda kırık olma ihtimali göz önünde bulunduruldu.
BİR SÜRE BOYUNLUKLA GEZECEK
Şans eseri korkulan olmadı. Bir süre boyunluk ile gezecek olan usta sanatçı, oğlu Mustafa Yıldızhan ve yeğeni Umut Balpetek ile birlikte fotoğraf paylaştı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Magazin