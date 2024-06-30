Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan feci bir kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın son durumu belli oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş 30 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme:

Hastane, Haber

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İzzet Yıldızhan yaz tatili için Göcek'i tercih etti. Teknesi ile denize açılan ünlü türkücü feci bir kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın az daha boynu kırılacaktı, işte son durumu...