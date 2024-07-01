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Arka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadım

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda ettiğini duyurmuştu. Oğuz veda kararının ardından diziden ayrılmak zorunda bırakıldığını açıkladı. Olayın perde arkasını aktaran ünlü yönetmen “Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım” dedi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü sezon finali yapan Arka Sokaklar’da şaşırtan bir ayrılık yaşanmıştı. Dizinin 18 yıllık yönetmeni projeye veda ettiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Oğuz’un ayrılığının nedeni belli oldu.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Yönetmen Orhan Oğuz, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı:

“Kamuya! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

“DİZİYİ BEN BIRAKMADIM, KIRGINIM”

Ünlü isim gazeteci Birsen Altuntaş’a röportaj verdi ve ayrılığın şaşırtan gerekçesini söyledi. Vedasıyla izleyiciyi şaşırtan yönetmen, kendi isteğiyle olmadığını, diziden ayrılmak zorunda bırakıldığını şu sözlerle belirtti:

“Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım.”

Arka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadım - 1. Resim

YENİ YÖNETMEN BELLİ DEĞİL

19. sezon çekimlerinin ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan Arka Sokaklar’ın henüz yeni yönetmeninin belli olmadığı, Orhan Oğuz’a toplantıda süpervizörlük teklif edildiği ancak usta yönetmenin bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi.

“EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Öte yandan Kanal D'nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Arka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadım - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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