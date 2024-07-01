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Aslı Hünel 'Gelin Evi' programından ayrıldı, nedeni de belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslı Hünel &#039;Gelin Evi&#039; programından ayrıldı, nedeni de belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan gündüz kuşağı programı Gelin Evi’nde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. İlgiyle izlenen yapımda 3 sezondur sunuculuk yapan Hünel programa veda etti.

Gelin Evi programının sevilen sunucusu Aslı Hünel, şaşırtan bir karar verdi. Ünlü isim programı bir anda bıraktı, sebebi de ortaya çıktı. 

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON OLMAYACAK

3 sezondur ilgiyle takip edilen Gelin Evi’nde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Programın sevilen sunucu Aslı Hünel ayrıldığını duyurdu. Ünlü isim önümüzdeki sezonda olmayacağını açıkladı.

Aslı Hünel 'Gelin Evi' programından ayrıldı, nedeni de belli oldu - 1. Resim

İŞTE GEREKÇESİ

Magazin Burada’da yer alan habere göre; Aslı Hünel, eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramamasını gerekçe göstererek Gelin Evi’nden ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Ayrıca Hünel’in yeni sezonu dinlenerek geçireceği öğrenildi. 

Veda haberleri sonrası ünlü sunucudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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