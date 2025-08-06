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Boşanma haberleriyle gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yeni hamle! Peş peşe paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boşanma haberleriyle gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yeni hamle! Peş peşe paylaştılar
Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Boşanma, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un evliliğinde yaşanan kriz sonrası boşanma iddiaları gündeme geldi. Çift, önce sosyal medya takiplerini sonlandırdı, ardından yaptıkları beklenmedik hamleyle şaşırttılar.

2022 yılında evlenen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen yıl kızları Mira Milena’yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikiliye nazar değdi. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, boşanma söylentilerini alevlendirdi.

ARALARINA ‘GÜLSİM ALİ’ GİRDİ İDDİASI

Çiftin aralarında kıskançlık nedeniyle gerginlik yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, Berk Oktay’ın Harman Yeri projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya’daki sette samimi anlar yaşadığı ve yakınlaştığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yeni hamle! Peş peşe paylaştılar - 1. Resim

MANİDAR NOT KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Kıskançlık yüzünden gerilen çiftten ilk adım Berk Oktay’dan geldi. Oktay, kızı Mira Milena’nın fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:

“Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım...” Bu manidar not kafaları karıştırmıştı.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yeni hamle! Peş peşe paylaştılar - 2. Resim

“CENNET EVLADININ YÜZÜYMÜŞ”

Kriz iddialarının ardından Berk Oktay paylaşımını kaldırdı, Yıldız Çağrı Atiksoy ise kızının yüzünü gösterip “Cennet, evladının yüzüymüş...” şeklinde duygusal bir not paylaştı.

PEŞ PEŞE AİLE POZU PAYLAŞTILAR

Hemen sonra Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan sürpriz aile pozu geldi. Her ikisi de aynı kareyi paylaştı.

Oktay, daha önce takipten çıktığı Berk Oktay’ı ise yeniden takip etmeye başladı.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yeni hamle! Peş peşe paylaştılar - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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